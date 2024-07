Portugalia kolejnym ćwierćfinalistą Euro 2024. Słowenia pokonana po rzutach karnych. Będzie pojedynek Ronaldo z Mbappe Jakub Jabłoński

Reprezentacja Portugalii kolejnym ćwierćfinalistom Euro 2024. Cristiano Ronaldo i spółka długo kazali czekać swoim kibicom do przypieczętowania awansu. Dopiero po serii rzutów karnych na stadionie we Frankfurcie nad Menem podopieczni Roberto Martineza zagwarantowali sobie kontynuacje gry na niemieckim turnieju. W dogrywce nie wykorzystał karnego, ale w serii jedenastek za to był już bezbłędny. Portugalczyk zagra z Kylianem Mbappe.