Ćwierćfinały Ligi Europy. Bayer Leverkusen marzy o potrójnej koronie. Szymon Marciniak rozjemcą włoskiego starcia

Liga Europy. Bayer i Atalanta najbliższej awansu

Blisko awansu do półfinału jest Bayer Leverkusen, choć to akurat nie powinno dziwić. Podopieczni Xabiego Alonso są rewelacją tego sezonu. W minioną niedzielę zapewnili sobie, po zwycięstwie 5:0 nad Werderem Brema, pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec. Bayer pozostaje bez porażki we wszystkich rozgrywkach - to już łącznie 43 spotkania w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Europy. 38 z nich wygrał, w tym osiem z dziewięciu na międzynarodowej arenie. Trener Alonso po wywalczeniu mistrzostwa przyznał, że zespół obecnie "cieszy się tą chwilą", lecz pozostały jeszcze inne cele do zrealizowania.