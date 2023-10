Czekał na to 19 miesięcy! Jakub Moder wrócił na boisko po długiej przerwie spowodowanej kontuzją

Jakub Moder wrócił na boisko!

Długo zapowiadany powrót Jakuba Modera na boisko stał się faktem! 20-krotny reprezentant Polski pojawił się na boisku po raz pierwszy od 575 dni, czyli po blisko 19 miesiącach.

Niedawno polski pomocnik został zgłoszony przez pierwszy zespół do rozgrywek. Na razie będzie jednak występować w zespole młodzieżowym. Później zostanie podjęta decyzja o dołączeniu do seniorów.

Powodów do zadowolenia nie kryje trener Roberto De Zerbi. Jakub Moder zaczął trenować z zespołem i to jest świetna wiadomość - powiedział w ubiegłym tygodniu.

Jakub Moder nabawił się kontuzji kolana w meczu Premier League 2 kwietnia 2022 r. podczas meczu Brighton - Norwich. Badania potwierdziły, że zerwał więzadła krzyżowe przednie. Pierwsze prognozy mówiły o co najmniej rocznej przerwie. Nikt nie przewidywał, że rozbrat z piłką będzie trwać tak długo. Moder nie zagrał w całym poprzednim sezonie, a do tego ominęły go Mistrzostwa Świata w Katarze.