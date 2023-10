Polacy za granicą. Lewandowski wrócił na El Clasico, Kiwior zagrał dla Arsenalu, kolejne czyste konto Bułki i asysta Szymańskiego

Polacy za granicą. Ostatni październikowy weekend nie był szczególny w wykonaniu reprezentantów Polski. Wyjątek stanowili bramkarze - Wojciech Szczęsny i Marcin Bułka - którzy po raz kolejny zachowali czyste konta. Po trzech tygodniach do składu FC Barcelony wrócił Robert Lewandowski, lecz nie uchronił jej przed porażką w El Clasico z Realem Madryt. Cieszy powrót Jakuba Modera, występ Jakuba Kiwiora dla Arsenalu oraz siódma asysta Sebastiana Szymańskiego dla tureckiego Fenerbahce.

Anglia: Jakub Kiwior wreszcie na boisku

Pokrzepiającą informacją z Wysp okazał się powrót Jakuba Modera. Pomocnik reprezentacji Polski dopiero po dziewiętnastu (!) miesiącach zagrał o stawkę, bo tak długo dochodził do siebie po zerwaniu więzadeł. Za nim pół godziny dla Brighton przeciw Arsenalowi, ale w Premier League 2 - rozgrywkach przeznaczonych dla rezerwowych i młodych zawodników. W elitarnym Premier League po dwóch miesiącach oczekiwania wystąpił za to Jakub Kiwior. 23-letni defensor dostał szansę w meczu z Sheffield United. "Kanonierzy" wygrali wysoko 5:0 i zajmują drugie miejsce z niewielką stratą do Manchesteru City. Polak zebrał pochlebne opinie za grę. Gazeta "The Sun" przyznała mu notę osiem w dziesięciostopniowej skali. Miejsca w składzie Aston Villi nie oddaje Matty Cash. W niedzielnym spotkaniu z Luton (3:1) zapisał się w protokole sędziowskim tylko w dziale "żółta kartka". I w 79. minucie zmienił go Diego Carlos.

Hiszpania. Robert Lewandowski wrócił na El Clasico

W sobotę oczy piłkarskiego świata były skierowane na Hiszpanię. A dokładniej na Barcelonę, gdzie FC Barcelona mierzyła się z Realem Madryt. Górą byli "Królewscy", których do zwycięstwa poprowadził Jude Bellingham, dubletem odpowiadając na trafienie Ilkaya Guendogana. Na ostatnie pół godziny wszedł Robert Lewandowski, ale nie uchronił "Dumę Katalonii" przed porażką. Był to jego pierwszy występ po kontuzji stawu skokowego odniesionej na początku października. Tylko raz zagroził bramce, kiedy kopnął z dystansu tuż nad poprzeczką.

- Nie dostałem za dużo piłek w polu karnym. Zawsze pierwsze minuty po urazie to znak zapytania. Każdy kolejny dotyk z piłką pomaga w tym, żeby czucie gry wróciło. Tego nie można porównać z występami co trzy dni czy co tydzień. Byłem mocno skupiony, żeby nie myśleć o trzech tygodniach przerwy. Przeciwnie - podchodziłem pod grę, próbowałem zagrać, rozegrać - wyjaśniał Lewandowski w pomeczowej rozmowie z Canal+ Sport.

Francja: Kolejny dzień w biurze Bułki, Frankowski dostał wolne

Swoje pięć minut wykorzystuje Marcin Bułka. Bramkarz OSG Nice po raz siódmy nie musiał wyciągać piłki siatki. W Ligue 1 jego zespół jest liderem (o 1 punkt wyprzedza PSG). Może Michał Probierz zmieni zdanie na temat ustalonej hierarchii bramkarzy w reprezentacji? W tak wysokiej formie nie są przecież Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski ani Bartłomiej Drągowski, a to oni według selekcjonera zasługują na powołania, co potwierdziła lista z ostatniego zgrupowania. W ten weekend nie wszyscy Polacy musieli harować na boisku. Łapiące zwyżkę formę Lens bez problemu poradziło się z Nantes (4:0). Poczynaniom kolegów przyglądał się z ławki Przemysław Frankowski, który dostał kilka dni odpoczynku. Przy takiej formie na pewno szybko wróci do wyjściowej "jedenastki".

Włochy: Czyste konto Szczęsnego w "polskim" meczu

W Serie A Wojciech Szczęsny chce nawiązać do poprzedniego sezonu, w którym aż piętnaście razy zachował czyste konto. W bieżących rozgrywkach udało się to póki co sześciokrotnie (w ośmiu meczach). Tym razem sposobu na niego nie znalazło Hellas Werona, w barwach którego całe spotkanie rozegrał wracający po kontuzji Paweł Dawidowicz. Na ostatnie minuty w tym meczu wszedł jeszcze Arkadiusz Milik.

Występy piłkarzy powołanych do reprezentacji na ostatnie zgrupowanie:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus) - 90 minut w meczu z Hellasem Verona (1:0), czyste konto

Łukasz Skorupski (Bologna) - 90 minut w meczu z Sassuolo (1:1)

Marcin Bułka (OSG Nice) - 90 minut w meczu z Clermont Foot (1:0), czyste konto Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Empoli) - mecz z Atalantą Bergamo odbędzie się 30 października

Matty Cash (Aston Villa) - 79 minut w meczu z Luton (3:1)

Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) - mecz z AEK Ateny odbędzie się 30 października

Sebastian Walukiewicz (Empoli) - mecz z Atalantą Bergamo odbędzie się 30 października

Patryk Peda (SPAL) - poza kadrą w meczu z Torres (1:1)

Mateusz Wieteska (Cagliari) - na ławce w meczu z Frosinone Calcio (4:3)

Jakub Kiwior (Arsenal) - 90 minut w meczu z Sheffield United (5:0)

Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) - zmieniony w doliczonym czasie gry w meczu z Pogonią Szczecin (1:2) Pomocnicy: Patryk Dziczek (Piast Gliwice) - 90 minut z Wartą Poznań (1:1)

Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad) - 78 minut z Hebarem (3:1)

Filip Marchwiński (Lech Poznań) - z powodu infekcji poza kadrą na mecz z Cracovią (1:1)

Damian Szymański (AEK Ateny) - mecz z PAOK 30 października

Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł) - 90 minut z Pendiksporem (5:0), zaliczył asystę

Piotr Zieliński (Napoli) - do 76. minuty z Milanem (2:2)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) - gol i asysta , zmieniony w doliczonym czasie gry w meczu z Jagiellonią Białystok (2:1)

, zmieniony w doliczonym czasie gry w meczu z Jagiellonią Białystok (2:1) Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) - na ławce w meczu z FC Augsburg (2:3)

Bartosz Slisz (Legia Warszawa) - do 74. minuty w meczu ze Stalą Mielec (1:3)

Przemysław Frankowski (Lens) - na ławce w meczu z FC Nantes (4:0)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa) - od 46. minuty w meczu ze Stalą Mielec (1:3) Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor) - 90 minut z Basaksehirem (1:0)

Arkadiusz Milik (Juventus) - od 82. minuty w meczu z Hellasem Verona (1:0)

Karol Świderski (Charlotte) - zakończył rozgrywki w MLS

