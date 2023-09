Czerwona kartka dla Leandro w tunelu. Niecodzienna scena po meczu Ruch Chorzów - Stal Mielec w PKO Ekstraklasie

Leandro z czerwoną kartką po meczu Ruch - Stal

W grudniu Leandro skończy czterdzieści lat (!), ale nadal traktuje swój zawód śmiertelnie poważnie. Gdy w czwartej doliczonej minucie sędzia przyznał mu rację w sprawie wznowienia z autu, piłkarz fetował tę decyzję jakby strzelił gola. Po sekundach mecz został zakończony. Natomiast Leandro dalej nim "żył".

Podczas meczu sędzia Bartosz Frankowski pokazał tylko trzy żółte kartki - wszystkie graczom Stali. Zmierzając do szatni, w tunelu wyjął jeszcze czerwoną. Ukarał nią wzburzonego Leandro. Dlaczego?

Wydaje się, że Leandro został ukarany za to, że dał się ponieść emocjom. Tuż przed wejściem do tunelu wdał się w pyskówkę z przedstawicielem Ruchu, konkretnie Janem Wosiem, asystentem trenera Jarosława Skrobacza. Najwyraźniej przekroczył granicę, skoro sędzia Frankowski ukarał go w ten sposób.