Czesław Michniewicz i Grzegorz Krychowiak zadebiutowali w saudyjskim Abha Club. Porażka z Al Hilal, faworytem do mistrzostwa

Abha Club. Debiuty Michniewicza i Krychowiaka

Na razie poza kadrą meczową Al Hilal znaleźli się natomiast Serb Sergej Milinković-Savić (Lazio Rzym) i Senegalczyk Kalidou Koulibaly (Chelsea). Wkrótce dołączy do nich jeszcze Neymar (PSG), co tylko pokazuje z jaką skalą trudności mierzył się Michniewicz.

Przebieg meczu Abha Club - Al Hilal 1:3

Zawody poprowadził sędzia Radu Petrescu. Co ciekawe, do jego dyspozycji był system VAR. Rumun zasięgnął wiedzy pod koniec pierwszej połowy, kiedy doszło do kontrowersji w polu karnym Abha Club. Ostatecznie nie podyktował jedenastki dla Al Hilal, bo taką sugestię usłyszał na słuchawce. Po chwili rozpatrywał jeszcze jedną sporną sytuację i też orzekł po myśli Michniewicza, który nagrodził go za to oklaskami.