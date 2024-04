Czy Lech Poznań powinien zwolnić Mariusza Rumaka? Tytuł się wymyka. Zagłosuj w naszej sondzie

Lech Poznań za kadencji Mariusza Rumaka. Jest słabo!

Średnia Rumaka to 1,5 punktu na mecz . Przed jego zatrudnieniem Lech zajmował trzecie miejsce w tabeli ze stratą ośmiu punktów do liderującego wówczas Śląska Wrocław. Teraz mowa o sześciu punktach do Jagiellonii Białystok i dopiero czwartej lokacie. Tylko paradoksalnie jest więc lepiej. Na dodatek w mediach pojawiły się głosy o fatalnej atmosferze w szatni...

Lech pokazuje jak nie walczyć o mistrzostwo. Sam wypisuje się z tego wyścigu

Z tabeli za rok 2024 (można ją wygenerować na portalu 90minut) wynika, że Lech Rumaka punktuje na ósme miejsce.

Umowa Rumaka z Lechem obowiązuje do końca sezonu. Wielu kibiców chciałoby, żeby do pożegnania doszło jak najprędzej, obawiając się nawet przegranej walki o miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Co o tym sądzicie? Zapraszamy do udziału w sondzie.