Czy Polska wygra z Albanią? Bilans przemawia na naszą korzyść. Tylko jedna porażka w 14 spotkaniach

Mecz Albania - Polska w niedzielę o godzinie 20:45

W 1988 i 1989 roku Polacy dwukrotnie minimalnie (1:0 i 2:1) wygrali w eliminacjach mundialu, ale rok później do Włoch pojechały ekipy Szwecji i Anglii. Z kolei w 2021 roku najpierw w Warszawie biało-czerwoni zwyciężyli 4:1, a miesiąc później w rewanżu w stolicy Albanii wygrali 1:0, co bardzo przybliżyło ich do baraży - zakończonych sukcesem - o awans do mundialu w Katarze.

Jedynej porażki polscy piłkarze doznali prawie 70 lat temu - w spotkaniu towarzyskim w 1953 roku w Tiranie było 0:2. (PAP)

Mecze piłkarskie Polski z Albanią: