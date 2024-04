Dawid Szulczek łączony z kolejny klubem z Ekstraklasy. Młody trener może zastąpić Waldemara Fornalika w Zagłębiu Lubin

- Trener Jacek Zieliński ma plan do zrealizowania i na tym się koncentrujemy. Oczywiście w futbolu trzeba mieć plan A, B, C itd., ale te informacje, które się pojawiły, to są pewne spostrzeżenia dziennikarskie, które są dalekie od realizacji. Koncentruję się na tym, by pomóc trenerowi. Jeśli będą jakieś informacje dotyczące jego, to trener Zieliński najpierw dowie się o tym od prezesa, a nie z gazet. Nie jest prawdą, że rozmowy z jakimkolwiek trenerem są na ostatniej prostej - skomentował plotki prezes Cracovii.