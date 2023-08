Dawid Szwarga, trener Rakowa Częstochowa o Arisie Limassol: Zupełnie inny zespół niż Karabach Agdam, ale skala trudności podobna

Dawid Szwarga scharakteryzował Aris Limassol

- To zupełnie inny rywal od Karabachu - przekonuje trener Dawid Szwarga i tłumaczy: - Aris Limassol bazuje na fazach przejściowych, grze bezpośredniej, za linię obrony. Ma szybkich skrzydłowych. Skala trudności będzie podobna, ale samo spotkanie zupełnie inne - dodaje.

Jeden z dziennikarzy dopytywał Szwargę czy zauważa podobieństwa Arisu do Rakowa, który też prędko po awansie zdobył tytuł mistrzowski. - Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Dla nas najważniejsze są ostatnie mecze Arisu, to jak funkcjonują, w jakiej strukturze. Historycznie faktycznie jest wiele podobieństw, ale dla mnie liczy się boisko - zaznaczył 32-latek.

Raków mógł się wprawić w dobry nastrój przed wtorkiem, ale tylko ugrał punkt z Wartą (2:2). - Nigdy nie będziemy zadowoleni z niewygrania meczu u siebie. Zwróćmy jednak uwagę na fakt odwrócenia losów meczu i to dwukrotnie; kiedy dostaliśmy bramkę w 4 minucie, a drugą po bardzo dobrym fragmencie gry. Brawa dla drużyny za to, że się podniosła, zdobyła dwie bramki i w końcówce dążyła do zwycięstwa - zaznaczył Szwarga.