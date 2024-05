Gdzie oglądać mecz Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund? Oto transmisja w telewizji oraz stream w internecie z rewanżowego starcia

Gdzie oglądać mecz PSG - Borussia?

PSG po pierwszym meczu w Dortmundzie musi gonić wynik. Na Signal Iduna Park to podopieczni Edian Terzicia lepiej się zaprezentowali i wygrali spotkanie 1:0 po golu Niclasa Fullkruga, który nie dał szans włoskiemu bramkarzowi Gianlugiemu Donnarummie. Borussia przez całą drugą połowę jednak była zmuszona do głębokiej defensywy i Kylian Mbappe wraz z kolegami co i rusz próbowali zaskoczyć Gregora Kobela.

Potem po niewykorzystanych okazjach paryskiego klubu sędzia skończył spotkanie i wszystko rozstrzygnie się we wtorek w Paryżu.

Zdaniem bukmacherów jednak to cały czas faworytem tego dwumeczu jest PSG. Paryski klub - warto przypomnieć - w ćwierćfinale z Barceloną również po pierwszym meczu przegrywał z Barceloną (2:3), a potem na wzgórzu Monjuic zdołali wyeliminować drużynę z Robertem Lewandowskim na czele (4:1).