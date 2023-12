Dlaczego Jakub Kwiatkowski odszedł z PZPN i reprezentacji Polski? W tle losowanie grup Euro 2024 i nieobecność na nim Michała Probierza

PZPN. Kulisy odejścia Jakuba Kwiatkowskiego

Kwiatkowski przyszedł do związku za pierwszej kadencji Zbigniewa Bońka. Selekcjonerem był wówczas Waldemar Fornalik. Dziś były prezes pełni funkcję wiceprezydenta UEFA, natomiast trener pracuje w Zagłębiu Lubin. W tak zwanym międzyczasie Kwiatkowski miał okazję współpracować z prezesem Cezarym Kuleszą oraz sześcioma innymi selekcjonerami: najdłużej z Adamem Nawałką, krócej z Jerzym Brzęczkiem, wreszcie z Paulo Sousą, Czesławem Michniewiczem, Fernando Santosem i Michałem Probierzem. Ten ostatni dołożył swoją cegiełkę do pożegnania - wynika z medialnych doniesień.

Cofnijmy się jednak parę lat wstecz. To właśnie Kwiatkowski po rozstaniu z Tomaszem Iwanem łączył funkcje rzecznika prasowego z team managerem kadry. Jego zakres obowiązków był bardzo szeroki; od kontaktu z mediami, przez prowadzenie konferencji reprezentacji, aż po wysyłanie powołań dla piłkarzy czy samą organizację wyjazdów na obserwację rzeczonych kandydatów. W każdym razie jego praca nie ograniczała się do tego, by powitać uczestników konferencji...

Z jakiego powodu PZPN zrezygnował z Kwiatkowskiego? Z pierwszych informacji wynikało, że nie chce z nim współpracować Probierz. I to rzeczywiście jest prawdą.