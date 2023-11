Dwa rzut karne dla rywala Rakowa Częstochowa. Obrońcy mistrza Polski byli nieuważni w meczu ze Sportingiem Lizbona. Faul i ręka

- Mówi się, że nie ma podwójnego karania. To nie był faul wynikający z walki o piłkę - tak to zinterpretował sędzia. Natomiast czy to nie była walka o piłkę? Wszystko sprowadza się do interpretacji sędziego. Moim zdaniem bardzo surowa decyzja dla Rakowa - powiedział Tomasz Urban w studiu Viaplay.