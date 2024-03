Dzień Kobiet. Robert Lewandowski napisał o córkach, a Kacper Tobiasz podarował Lego

Dzień Kobiet w rodzinach piłkarzy

We wpisie Lewandowski skierował życzenia również dla pań z całego świata: - Wszystkim kobietom życzę mnóstwa szczęścia i codziennej dawki pewności siebie, aby realizować swoje marzenia. Wszystkie jesteście superbohaterkami na swój własny sposób! Bądźcie niesamowite, błyszczcie i wiedzcie, że jesteście doceniane każdego dnia.

Kwiaty wręczyli też choćby Krzysztof Piątek, Kamil Grosicki czy Kacper Tobiasz, który do żywych piwonii dorzucił bukiet z Lego , zaskakując swoją ukochaną. Stal Mielec zagra dopiero w niedzielę z Ruchem Chorzów, ale i tak wszystkie fanki wejdą na mecz za darmo, o ile odbiorą wejściówki w klubowym sklepie przy Solskiego.

Wyjątkowo do Dnia Kobiet podeszli w Piaście Gliwice, zwracając uwagę na problem przemocy domowej w rodzinie. Na piątkowy mecz z Radomiakiem Radom gracze tego zespołu wyszli w różowo-czarnych koszulkach. Pojawiło się też hasło zachęcające do tego, by nie pozostać obojętnym na krzywdę.