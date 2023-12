Dziennikarz ujawnia kulisy rozstania z Paulo Sousą. "Uciekł z Polski m.in. dlatego, że nie mógł znieść alkoholowego smrodu?"

Do spotkania Sousy i Kuleszy jednak nie doszło. Rozmówca informuje, że prezes udał się nagle do Białegostoku. Całą sytuację po meczu z Węgrami opisuje ze szczegółami.

- Niestety, panowie się nie spotkali, bo Kulesza zaczął pić już w trakcie wieczoru meczowego, a w nocy wsiadł w prowadzone przez związkowego kierowcę volvo i przeniósł imprezę do Białegostoku. Przedłużyła się, więc rzekomy dywanik został zwinięty. Precyzyjnie mówiąc, nie tyle on wsiadł, ile go włożyli do samochodu, był już niezbyt świadomy tego, co robi.