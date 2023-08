Dziś startuje sezon w Arabii Saudyjskiej. Grzegorz Krychowiak i Czesław Michniewicz w rolach głównych

Dziś startuje sezon w Arabii Saudyjskiej - wyczekujemy startu, ale czego się spodziewać?

Wszystkie cztery wymienione kluby najpewniej będą nadawały tonu całej ligowej rywalizacji. Każdy z nich należy do Public Investment Fund , a więc funduszu majątkowego Arabii Saudyjskiej. Powiedzieć, że Ci czterej finansowi giganci mogą sobie pozwolić na wszystko, to właściwie nie powiedzieć nic.

Oczywiście magnezem, który przyciąga duże nazwiska do ligi w Arabii Saudyjskiej są niemalże nieograniczone fundusze. Cztery topowe kluby w kraju, a więc: Al-Ahli , Al-Hilal , Al-Ittihad oraz Al-Nassr . Do tego ostatniego przeniósł się ponad pół roku temu Cristiano Ronaldo , pierwsze duże nazwisko w najnowszej historii.

Letnie okno transferowe poszło zgodnie z myślą tych klubów: pozyskali oni wielu renomowanych piłkarzy, głównie z ligi angielskiej, oferując bajońskie kontrakty, nierzadko kilkukrotnie przekraczające uposażenie piłkarzy. Dla przykładu Portugalczyk Ruben Neves ma zarobić czterokrotnie więcej w nowym klubie, w Al-Hilal, niż dostawał na Wyspach. - Głównym czynnikiem była oczywiście moja rodzina, szansa, żeby zapewnić bliskim życia, o jakim zawsze marzyłem, to był główny powód. Muszą zadbać o moją żonę i dzieci - podkreślił w wywiadzie z klubową telewizją.

Niektórzy piłkarze wspominają o wizji i budowie ciekawego projektu, bo włodarze klubów w Arabii dopiero rozpoczynają ekspansję rynku. Pozyskanie najciekawszych zawodników z Europy jest tylko środkiem, by osiągnąć cel, jakim jest stworzenie bardzo atrakcyjnej ligi, nie tylko dla lokalnych kibiców, ale by stworzyć "produkt, który wybrzmi na rynku globalnym" czytamy w "The Sun".