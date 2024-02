Eliminacje Euro 2024. Miesiąc przed barażami reprezentacja Polski jest mocniejsza niż w 2023 roku. Kiedy powołania Michała Probierza?

Reprezentacja Polski w 2023 była fatalna. Czas na baraże o Euro

Jeszcze pod koniec 2022 roku Biało-Czerwoni dotarli do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze, ale od tego czasu już dwukrotnie zmieniano selekcjonerów - Czesława Michniewicza zastąpił w styczniu 2023 Portugalczyk Fernando Santos , a jego we wrześniu Michał Probierz .

Nie brakowało głosów, że reprezentacja Polski nie zasłużyła na awans, ale wciąż ma na to dużą szansę. Dzięki udziałowi dwa lata wcześniej w najwyższej dywizji Ligi Narodów wystąpi w barażach. W półfinale podejmie - za miesiąc - 21 marca znacznie niżej notowaną Estonię , a w ewentualnym finale pięć dni zagra na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia .

Natomiast z zawodników obecnych w wyjściowej jedenastce, Kiwior był wówczas rezerwowym w Arsenalu, Świderski już wcześniej skończył sezon w USA i trenował w Polsce, a wcześniej jego przyjazdy zza oceanu były kłopotem dla każdego selekcjonera, zaś Lewandowski dopiero pod koniec października wrócił do gry po prawie miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją i nie był jeszcze w najwyższej formie.

W jakiej formie są piłkarze reprezentacji Polski?

Od tego czasu minęły trzy miesiące i... spełniły się życzenia selekcjonera. Sytuacja kadrowa reprezentacji wydaje się w tym momencie naprawdę dobra. Większość piłkarzy nie narzeka na kłopoty zdrowotne, z wyjątkiem pauzującego od miesiąca Damiana Szymańskieg o, ale pomocnik AEK Ateny ma wrócić do gry na początku marca.

W trakcie niedawnego okna transferowego Świderski , specjalista od goli w ważnych meczach kadry narodowej, został wypożyczony (z opcją wykupu) z amerykańskiego Charlotte FC przechodzi do Verony. To dobra informacja nie tylko dla 27-letniego napastnika, ale również dla Probierza. Piłkarz nie będzie musiał po przybyciu na zgrupowania kadry zmagać się z kłopotami wynikającymi ze zmiany strefy czasowej.

Pod koniec ubiegłego roku do gry wreszcie - po 18-miesięcznej przerwie (od kwietnia 2022) - wrócił Moder , w którym od dawna fachowcy widzą jednego z liderów drugiej linii reprezentacji. Nie brakowało głosów, że fatalne występy Biało-Czerwonych w ostatnim roku to efekt m.in. braku zawodnika angielskiego Brightonu.

Do imponującej formy strzeleckiej sprzed lat wrócił wreszcie Krzysztof Piątek . Piłkarz, który w przeszłości strzelał gole m.in. dla Genoi i Milanu, w pewnym momencie znalazł się na zakręcie kariery. Nie wiodło mu się w barwach Herthy Berlin, Fiorentiny i Salernitany, więc spróbował sił w Turcji. Początki w Istanbul Basaksehir też nie były olśniewające, ale od 5 listopada Piątek uzyskał w tureckiej ekstraklasie aż 12 goli. W takiej dyspozycji może śmiało myśleć o powrocie do reprezentacji, w której nie grał od czasu meczu z Argentyną (0:2) na mundialu 2022.

Być może najważniejszą informacją dla selekcjonera jest powrót do strzeleckiej formy Roberta Lewandowskiego . Kapitan kadry miał nieudaną końcówkę 2023 roku. W hiszpańskiej ekstraklasie nie strzelił gola przez prawie dwa miesiące - od 10 grudnia do 3 lutego (trafiał tylko w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii), ale w tym miesiącu ma już cztery ligowe bramki.

A dzięki temu, że Świderski gra w Serie A, selekcjoner może go obserwować na żywo. 11 lutego Probierz, będąc kilka dni we Włoszech, gościł na spotkaniu Monza - Verona. Napastnik wystąpił w podstawowym składzie gości, podobnie jak obrońca Paweł Dawidowicz .

Kolejną dobrą informacją był powrót w połowie grudnia do gry obrońcy Lecha Poznań i reprezentacji Bartosza Salamona . Po wykryciu zabronionej substancji w jego organizmie Salamon był zawieszony przez UEFA - jak się ostatecznie okazało - na osiem miesięcy. Podkreślał, że zażył diuretyk nieświadomie. Uniknął długiej dyskwalifikacji i od ponad dwóch miesięcy może już grać. Prezentuje dobrą formę, czego efektem są zwycięstwa poznańskiej drużyny, znów liczącej się w walce o mistrzostwo Polski.

Zresztą to właśnie on, podobnie jak Sebastian Szymański , zdobył bramkę w debiucie Probierza w reprezentacji - 12 października na wyjeździe z Wyspami Owczymi (2:0).

Również 12 bramek w tureckiej lidze w tym sezonie ma Adam Buksa . To piłkarz, który występował w przeszłości w RC Lens, ale jesień 2022 i pierwsze miesiące 2023 roku stracił z powodu kontuzji. Po wypożyczeniu z Francji do Antalyasporu, gdy zdrowie już dopisuje, regularnie przypomina o swoich strzeleckich umiejętnościach.

Kolejnym wzmocnieniem reprezentacji może być Kamil Piątkowski. To jeden z największych pechowców kadry, ale ostatnie miesiące są dla niego znacznie lepsze. W styczniu został wypożyczony z FC Salzburg do Granady i wywalczył miejsce w podstawowym składzie. Nie zagrał wprawdzie 11 lutego z Barceloną Lewandowskiego, ale powodem była przymusowa pauza za czerwoną kartkę. Piłkarzem Granady od niedawna jest również uczestnik ostatnich mistrzostw Europy Kamil Jóźwiak, sprowadzony z Charlotte FC, choć on na razie wchodzi w końcówkach meczów.

Jeżeli Probierz może się czymś martwić w perspektywie walki o Euro 2024, to chyba głównie sytuacją Piotra Zielińskiego w Napoli. Prawie 30-letni pomocnik odejdzie po sezonie z klubu, więc nie został zgłoszony do trwającej obecnie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jeżeli jednak będzie dostawać szansę w Serie A, to absencja w dwóch meczach 1/8 finału LM nie powinna być żadnym problemem w kontekście występów w reprezentacji.