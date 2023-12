Erik Janża dostał żółtą, a zaraz potem czerwoną kartkę w meczu Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin. Komentator: Obraził sędziego

Górnik - Pogoń. Dlatego wyleciał Erik Janża

Mecz śledziło ponad 10 tys. kibiców. Fani Górnika nieźle się zdziwili kiedy sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka wyrzucił z boiska kapitana Erika Janżę. Była to 70 minuta , gdy zabrzanie prowadzili tylko 1:0.

Mimo padającego śniegu i dwóch stopni na minusie widowisko było niezwykle gorące. Co chwilę iskrzyło między zespołami. Po stronie gości wybuchał m.in. Wahan Biczaczchczjan.

Jak długo będzie pauzować Erik Janża?

Chwilę po pokazaniu żółtej kartki doszło do zamieszania przy linii bocznej. Janża ruszył do asystenta sędziego i coś mu powiedział. Zdaniem komentatora Rafała Dębińskiego z Canal+ Sport arbiter został obrażony .

Po chwili sędzia główny dostał sygnalizację od bocznego. Podniesiona chorągiewka potwierdziła, że Janża coś ewidentnie przeskrobał. I wtedy właśnie obejrzał czerwoną kartkę.

Janża zrobił duże oczy, ale decyzja nie została cofnięta. Na razie nie wiadomo, co mu grozi - o tym zadecyduje Komisja Ligi. Gdyby poprzestał na żółtej kartce to pauzowałby tylko w jednym meczu. Bezpośrednia czerwona oznacza co najmniej dwa spotkania pauzy.