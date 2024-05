Tak Aston Villa cieszyła się z awansu do Ligi Mistrzów. Zespół Matty'ego Casha wraca do tych rozgrywek po 42 latach Jakub Maj

Aston Villa świętuje awans do Ligi Mistrzów Aston Villa

Aston Villa po 42 latach awansowała do Ligi Mistrzów. To już pewne, że zespół z Birmingham zakończy sezon Premier League na 4. miejscu, co gwarantuje prawo gry w elitarnych rozgrywkach. Klub na swoje media społecznościowe wrzucił filmik, jak piłkarze i sztab cieszą się z tego osiągnięcia. Co ciekawe, "The Villans" tego dnia nawet nie grali meczu.