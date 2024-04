Ewa Pajor przejdzie z Wolfsburga do FC Barcelony. Polka pobije rekord transfery w niemieckiej piłce!

Ewa Pajor dołączy do najlepszej drużyny na świecie

Kobiecy futbol staje się coraz bardziej popularny. Ogromnym kamieniem milowym dla rozwoju tej dyscypliny było dodanie piłkarek do gry FC 24 (dawniej FIFA). Fani w przeciągu kilku tygodni zaczęli poznawać nazwiska zawodniczek i śledzić ich mecze. Poziom stale się podnosi, dlatego np. rozgrywki Ligi Mistrzów cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

W poniedziałek portal AZ/WAZ Sport poinformował, że FC Barcelona aktywuje klauzulę, która znajduje się w umowie Ewy Pajor. Napastniczka Wolfsburga niedługo przeniesie się do najlepszej ekipy w Hiszpanii. "Duma Katalonii" będzie musiała głęboko sięgnąć do kieszeni, gdyż klauzula opiewa na 500 tysięcy euro. Ta kwota sprawi, że 27-latka stanie się najdrożej sprzedaną zawodniczką ligi niemieckiej. Do światowego rekordu trochę zabrakło, gdyż Kundananji została kupiona przez Bay FC za 805 tys. euro.