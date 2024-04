Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund - PSG? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie Bartosz Głąb

Półfinał Ligi Mistrzów: Borussia Dortmund - PSG. PAP / EPA

Mecz Borussia Dortmund - PSG to drugi półfinał Ligi Mistrzów. Niewielu spodziewało się, że BVB dotrze do tego etapu rozgrywek, a tymczasem może dotrzeć nawet do wielkiego finału w Londynie. Faworytem dwumeczu wydaje się jednak ekipa ze stolicy Fancji. Zapraszamy na relację tekstową LIVE w środę od godziny 21:00 na GOL24!