Fatalna wiadomość dla Legii Warszawa. Marc Gual jest przeziębiony i nie leci do Norwegii na mecz z Molde

Marc Gual nie poleciał do Norwegii

Legia Warszawa w czwartek zmierzy się z Molde w pierwszym wiosennym meczu Ligi Konferencji. "Wojskowi" w fazie play-off trafili na norweskie Molde. Stołeczny klub będzie chciał powtórzyć wyczyn Lecha Poznań z ostatniego sezonu i dostać się do ćwierćfinału europejskiego pucharu.

Legia Warszawa w meczu z Molde może mieć spory problem. Portal Legia.net poinformował, że do Norwegii nie poleciał Marc Gual, czyli król strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Hiszpana dopadło przeziębienie. "Wojskowi" sprzedali ostatnio Ernesta Muciego do Besiktasu, dlatego trener Kosta Runjaić będzie miał do dyspozycji tylko trzech napastników - Macieja Rosołeka, Tomasa Pekharta i Blaza Kramera. Dwóch pierwszych w ostatnich tygodniach zbierają sporo krytyki od fanów "Wojskowych".