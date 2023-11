Faza grupowa Ligi Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Osiem drużyn z szansą na awans w 4. kolejce [ZAPOWIEDŹ]

4. kolejka Ligi Mistrzów 2023/24

We wtorek rywalizować będą grupy E-H. W tej ostatniej jest Barcelona, do której po prawie miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją powrócił już Robert Lewandowski. "Duma Katalonii" pokonała Royal Antwerp, FC Porto i Szachtar Donieck, a teraz zmierzy się ponownie z ekipą z Ukrainy. Mecz zostanie rozegrany w Hamburgu, bo z powodu trwającej wojny nie można rozgrywać spotkań w Ukrainie.

Pozostałe ekipy, które mogą być spokojne już w tym tygodniu, to: RB Lipsk , Arsenal Londyn , Inter Mediolan i Real Sociedad San Sebastian . Te drużyny potrzebują jednak nie tylko zwycięstw w swoich meczach, ale i odpowiednich wyników innych spotkań.

Największe szanse uzyskania awansu mają, obok City i Realu , także Barcelona i Bayern Monachium . Te cztery drużyny wygrały swoje pierwsze trzy mecze grupowe, a czwarte zwycięstwo zapewni im co najmniej drugą pozycję w grupie, niezależnie od wyników innych spotkań.

We wtorek i środę w 4. kolejce rywalizacja odbywać się będzie w tych samych parach co przed dwoma tygodniami, tyle że ze zmianą gospodarza. Hitowych starć zatem ponownie zabraknie, ale przy odpowiednich wynikach może zostać wyłoniona połowa uczestników wiosennej fazy pucharowej.

Przed tygodniem mistrz Hiszpanii poniósł pierwszą ligową porażkę w tym sezonie, za to bolesną - 1:2 z Realem Madryt. W sobotę pokonał za to na wyjeździe Real Sociedad 1:0, choć formą nie zachwycał, a i zwycięską bramkę zdobył dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy. Lewandowski był w tym spotkaniu niewidoczny i opuścił plac gry w 57. minucie. Za swój występ był krytykowany w hiszpańskich mediach. Internetowy serwis dziennika "Marca", podsumowując grę Polaka w momencie zmiany, posłużył się tytułem serialu "Historias para no dormir" ("Historie, które nie pozwalają spać"), czyli... horroru.