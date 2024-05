Aurelian Tchouameni może nie zdążyć na finał Ligi Mistrzów. Media: W dalszej perspektywie mecz z Polską na Euro 2024 zagrożony

Aurelian Tchouameni ominie finał Ligi Mistrzów? Prognozy nie są obiecujące

Poza Ligą Mistrzów w dalszej perspektywie, która nieustannie się zbliża jest oczywiście Euro 2024. Start niemieckiego turnieju już 14 czerwca, a selekcjoner grupowych rywali Polaków - Didier Deschamps ma w obliczu tego nie lada problem. Tchouameni dobrymi występami w stołecznym klubie z miejsca wskoczył do podstawowego składu swojej reprezentacji. Jak informuje francuski dziennik L'Equipe szkoleniowiec rozważa powołanie awaryjne w postaci Jordana Veretout z Olimpique Marsylia.

Oczywiście takie powołanie to byłaby ostateczność w przypadku gdyby 24-latek nie zdążył wyleczyć swojego urazu na czas. Kilka dni temu opiekun "Le Bleus" ogłosił kadrę na niemiecki turniej. W niej piłkarz Realu Madryt się znalazł i z pewnością nasi rywale liczą na to, że awaryjna opcja z dowołaniem jednego piłkarza w miejsce drugiego nie dojdzie do skutku.

Oto kadra reprezentacji Francji na Euro 2024

Francja na Euro 2024 zmierzy się w grupie D z Austrią, Holandią oraz Polską. Mecz z podopiecznymi Michała Probierza przypadnie na 25 czerwca. Spotkanie odbędzie się na wypełnionym po brzegi Signal Iduna Park w Dortmundzie. To miejsce szczególnie zapadło w pamięć Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan reprezentacji Polski tam stawiał pierwsze kroki w poważnym futbolu. Na tym obiekcie również strzelił cztery bramki w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt.