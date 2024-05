Oto uczestnicy Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25. Bologna z Polakami w składzie w elitarnych rozgrywkach

Bologna zagra w Lidze Mistrzów. To drużyna Kacpra Urbańskiego i Łukasza Skorupskiego

Poza Bologną miejsce premiowane awansem do prestiżowych rozgrywek w Europie zajmują aktualnie takie drużyny jak między innymi Inter Mediolan, AC Milan , Juventus oraz Atalanta , która w niedzielę uporała się na własnym stadionie z AS Romą (2:1). Drużyna z Bergamo przed dwiema kolejkami oraz jedną zaległą ma trzy punkty przewagi nad ekipą z reprezentantem Polski - Nicolą Zalewskim .

Matty Cash w Lidze Mistrzów? Aston Villa blisko wielkiego sukcesu

Drużyna w której występuje Matty Cash jest poniekąd rewelacją tego sezonu Premier League i piłkarze prowadzeni przez hiszpańskiego szkoleniowca Unaia Emery'ego są bardzo blisko przyklepania sobie prawa gry w jednych z najbardziej prestiżowych rozgrywek spod egidy UEFA na Starym Kontynencie. Piąty Tottenham na dwie kolejki przed końcem traci do "The Villans" cztery punkty .

Droga mistrza Polski w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Śląsk albo Jagiellonia bez rozstawienia

Nowe zasady Ligi Mistrzów. Co się zmieniło?

Od sezonu 2024/25 do gry wkracza zupełnie nowy format rozgrywek. Już nie będzie podziału na grupy. Pierwsza część rozgrywek zostanie rozegrana w formule ligowej. Zespoły, które zapewnią sobie awans do tego etapu zostaną podzielone na cztery koszyki . Każdy uczestnik rozegra po dwa mecze z zespołami ze wszystkich koszyków. To oznacza, że kluby rozegrają po osiem spotkań w tej fazie rozgrywek - cztery u siebie i cztery na wyjeździe.

Bezpośrednio do 1/8 finałów awansową zespoły, które uplasowały się na pierwszych ośmiu miejscach w tabeli i będą rozstawione w losowaniu tej fazy. Drużyny, które zajęły miejsca od 9 do 24 - zagrają w 1/16 finałów. Tutaj rozstawienie przypadnie ekipom z miejsc od 9 do 16. Zwycięscy dwumeczów zostaną dolosowani do rywali, którzy już będą czekać w kolejnej rundzie. A zespoły, które zajmą ostatnie osiem miejsc w tabeli - pożegnają się z rozgrywkami.

Wielkie zmiany w rozgrywkach. UEFA podała szczegółowe informacje

Od 1/8 finałów rozgrywki będą wyglądać już tak samo, jak do tej pory. Czekać nas będą dwumecze, aż do wielkiego finału. Również nie ulegną zmianie dni rozgrywania meczów. Kibice piłkarskiej Ligi Mistrzów będą mogli oglądać mecze we wtorki i środy, a mecz finałowy odbędzie się w sobotę.