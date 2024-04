FC Barcelona bliżej półfinału Ligi Mistrzów po ograniu PSG. Robert Lewandowski zagrał dobry mecz. Był bardzo blisko gola

PSG - FC Barcelona 2:3 (0:1)

Pierwsze minuty należały do PSG, który chciało stłamsić rywala i zepchnąć "Barcę" pod własną bramkę. Siły gospodarzom starczyło tylko na 10-15 minut, gdyż później do głosu doszła ekipa trenera Xaviego. Już w pierwszych minutach świetną sytuację miał Raphinha, ale szybszy na przedpolu okazał się Donnarumma , który zabrał mu piłkę.

W 20. minucie spotkania Robert Lewandowski wyskoczył do piłki wrzuconej z rzutu rożnego. Polak wyprzedził Donnarummę, który chciał wypiąstkować futbolówkę i trącił ją głową w kierunku bramki. Uderzenie nie było mocne, ale celne, dlatego piłka zmierzała do siatki. W ostatniej chwili Nuno Mendes zrobił wślizg i wybił ją z samej linii.

Barcelona cały czas kontynuowała ataki na bramkę włoskiego bramkarza. W 37. minucie Robert Lewandowski otrzymał piłkę w środku boiska i przebiegł z nią kilkanaście metrów, a następnie podał na prawą stronę do Yamala. Młody Hiszpan zagrał w pole karne do "Lewego", ale Donnarumma znowu był pierwszy i trącił futbolówkę przed siebie. Ta trafiła do Raphinhi, który bez problemu strzelił gola na 1:0!