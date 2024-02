FC Barcelona skompromitowała się w meczu z Granadą. Tylko remis! Gol Roberta Lewandowskiego, debiut Kamila Jóźwiaka

La Liga. FC Barcelona - Granada 3:3. Gol Roberta Lewandowskiego

Rozczarowujący wynik oznacza, że strata Barcelony do Realu Madryt wzrosła do dziesięciu punktów, a do Girony stopniała tylko do pięciu. Słabo wypadł nawet Robert Lewandowski mimo strzelenia gola na 2:2 - swojego dziesiątego w sezonie. Przed przerwą Polak zmarnował wydawało się jeszcze lepszą sytuację, gdy ostatni obrońca wybił mu piłkę sprzed linii.

Seria Granady w La Liga przeciw Barcelonie to pięć (!) meczów bez porażki.

Gol Lewandowskiego w meczu Barcelona - Granada