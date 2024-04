Robert Lewandowski straci miejsce w składzie? FC Bacelona zainteresowana napastnikiem Newcastle United

Robert Lewandowski może mieć poważnego konkurenta o miejsce w ataku

Alexander Isak może latem trafić do FC Barcelony

Według informacji "The Sun" władze katalońskiego klubu rozważają sprowadzenie świetnego i dużo młodszego napastnika. Na celowniku Barcelony znalazł się Alexander Isak z Newcastle United. W tym sezonie Premier League 24-latek strzelił 17 goli, co plasuje go w czołówce klasyfikacji strzelców ligi. Szwedzki napastnik we wszystkich rozgrywkach zdobył 21 bramek.