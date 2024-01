Fernando Santos trenerem Besiktasu Stambuł. Były selekcjoner reprezentacji Polski znalazł pracę po prawie czterech miesiącach

Fernando Santos - z reprezentacji Polski do Besiktasu

Besiktas zajmuje rozczarowujące szóste miejsce w lidze tureckiej. W kadrze nie ma ani jednego Polaka. Są za to tak uznane nazwiska jak Ante Rebić czy leczący kontuzję Alex Oxlade-Chamberlain. Na półmetku sezonu strata do prowadzącego Fenerbahce wzrosła aż do osiemnastu punktów.

Niebawem Fernando Santos zagra przeciw piłkarzom z reprezentacji Polski. 17 marca Besiktas zagra z Antalaysporem (Adam Buksa), z kolei 14 kwietnia z liderującym Fenerbahce (Sebastian Szymański). W międzyczasie, czyli 3 kwietnia dojdzie też do spotkania z Basaksehirem (Krzysztof Piątek).

Sebastian Szymański z kolejną asystą w lidze tureckiej

Fernando Santos wraca do piłki klubowej po blisko czternastu latach przerwy. W tym czasie był wyłącznie selekcjonerem; najpierw Grecji, potem Portugalii, wreszcie przez pół roku także Polski - niestety w tym przypadku bez sukcesów (poza szczęśliwym, towarzyskim pokonaniem Niemców w Warszawie). Jako trener wiele lat spędził w Grecji, ale nigdy w pobliskiej Turcji.