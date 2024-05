Sześć goli w hicie Premier League. Liverpool rozbił Tottenham

Liverpool rozbił Tottenham w hicie kolejki

Wygrana niewiele zmienia dla The Reds w ligowej tabeli. Przez poprzednie słabe wyniki pozostają na 3. miejscu w ligowej tabeli i nie mają wielkich szans na mistrzostwo. Do liderującego Arsenalu tracą 4 punkty, a do końca sezonu pozostały już tylko 2 kolejki. Natomiast Tottenham po 36. serii gier pozostał na 5. miejscu w tabeli i raczej na nim pozostanie do końca sezonu.

Cztery gole Haalanda. City odpowiedziało na wynik Arsenalu