FIFPro. Pep Guardiola trenerem roku według FIFA. Hiszpan dostał nagrodę na gali The Best FIFA Football Awards 2023

FIFPro. Pep Guardiola trenerem roku według FIFA

W poniedziałek w Londynie odbyła się gala The Best FIFA Football Awards. Głosowanie FIFA dotyczyło okresu od 19 grudnia 2022 do 20 sierpnia 2023, a więc czas po finale Mistrzostw Świata w Katarze.

W głosowaniu najlepszy okazał się Pep Guardiola - szkoleniowiec angielskiego Manchesteru City. Hiszpan ze swoim zespołem wiosną zdobył mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. W finale najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie "The Citizens" pokonali Inter Mediolan.