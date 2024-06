Filip Rejczyk nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. Nastolatek zakończył etap w Legii Warszawa

Filip Rejczyk został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Zaledwie 18-letni zawodnik miał być wielką nadzieją Legii Warszawa. Jednak w poprzednim sezonie zagrał zaledwie 65 minut w zespole ze stolicy kraju i zdecydował się zmienić otoczenie. Wojskowi mieli niemal wszystkie karty w ręku, bo do przedłużenia kontraktu wystarczyła odpowiednia liczba minut rozegrana przez nastolatka. Jednak Kosta Runjaić i Goncalo Feio nie stawiali na Filipa Rejczyka i od 30 czerwca mógł być wolnym zawodnikiem.

Jeszcze przed wygaśnięciem umowy w stołecznym klubie, po pomocnika zdecydował się sięgnąć Śląsk Wrocław. W ekipie WKS-u podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o rok. Z pewnością zawodnik liczy, że we wrocławskiej drużynie będzie zostawał więcej szans, niż miało to miejsce wcześniej w Legii.