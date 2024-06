Transfery w 1. i 2. lidze - 26 czerwca: Wieczysta Kraków się nie zatrzymuje. Polonia Bytom ma dwóch nowych piłkarzy

Transfery w 1. lidze - fakty i plotki (26 czerwca)

Przed startem nowego sezonu Znicz Pruszków nie próżnuje i się wzmacnia. Nowym piłkarzem tego klubu został Michał Pawlik. - Michał to doświadczony defensywny pomocnik, który ma na koncie już ponad 120 meczów w pierwszej lidze. Do naszego klubu przechodzi z Górnika Łęczna. Witamy w Zniczu! - czytamy w komunikacie.

Transfery w 2. lidze - fakty i plotki (26 czerwca)

Nikodem Kitowski przebywa na testach przed transferem do Wieczystej Kraków . 19-letni obrońca może zostać kolejnym wzmocnieniem 2-ligowego klubu.

Wojciech Szumilas oraz Grzegorz Szymusik zostali nowymi zawodnikami Polonii Bytom. Solidne wzmocnienia 2-ligowca. - Wiem jakim klubem jest Polonia, jakich ma kibiców. Obserwowałem, jak zespół wyglądał w tamtej rundzie. Jest to drużyna, która atakuje i chce grać w piłkę. Myślę, że to styl, do którego dobrze się dopasuje - powiedział Szumilas dla klubowych mediów.