Fornalik po porażce z Radomiakiem: Nie zakładaliśmy, że po kilkunastu minutach będziemy przegrywać 0:2. Nie można tak wchodzić w mecz

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Radomiak Radom 2:3

- Szkoda, że pomimo takich sytuacji i doprowadzenia do wyrównania, nie potrafiliśmy utrzymać tego wyniku. Być może chęć zwycięstwa spowodowała nasze odkrycie. Jest to bolesna przegrana. Jeżeli chcemy porównywać porażki, to dziś w odróżnieniu od meczu w Białymstoku, stworzyliśmy dużą ilość sytuacji. Mieliśmy bodajże 30 strzałów i to napawa optymizmem. Wciąż jesteśmy na etapie szukania optymalnego ustawienia drużyny, bo dopiero od ponad tygodnia mamy zdrowych wszystkich zawodników. Nie zawsze dany układ personalny jest najlepszy i to musi się odbywać w trakcie meczów.