Skrót meczu Zagłębie Lubin - Radomiak Radom 2:3 [WIDEO]. Edi Semedo i Pedro Henrique katami Zagłębie. Pierwsza domowa porażka "Miedziowych"

Bramki z meczu Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

Zagłębie jest jedną z czterech drużyn w PKO Ekstraklasie, która do tej pory nie zaznała porażki przed własną publicznością. W 6 spotkaniach "Miedziowi" zdobyłi 14 punktów (piąty wynik w tej klasyfikacji) i z optymizmem przystąpili do meczu z Radomiakiem. Chyba ze zbyt wielkim, bo przegrywali po... 32 sekundach. Pedro Henrique zgrał piłkę do Ediego Semedo, który popisał się mocnym uderzeniem z pola karnego w stronę dalszego rogu.

Po kilku minutach powinien być remis, ale znakomitej sytuacji nie wykorzystał Kacper Chodyna. Po prostopadłym podaniu Juana Munoza znalazł się w sytuacji jeden na jeden z debiutującym Krzysztofem Bąkowskim, ale zwlekał ze strzałem. Skorzystał z tego Mike Cestor, który ofiarnie zablokował rywala.

W 15. minucie zawodnicy Constantina Galki podwyższyli prowadzenie. Po zbyt krótkim wybiciu Mateusza Wdowiaka piłkę przejął Pedro Henrique. Ten przed linią 16. metra zgubił na "zamach" Marko Poletanovicia, po czym uderzył precyzyjnie przy lewym słupku.