Fortuna Puchar Polski. Kibice Piasta Gliwice nie pojadą na półfinał z Wisłą Kraków. Zawrotne tempo sprzedaży biletów

Półfinał Wisła - Piast. Prawie 10 tys. sprzedanych biletów

Choć do meczu o prawo gry w finale pozostał niespełna miesiąc to rozeszła się już około jedna trzeci dostępnych biletów. W dniu ogłoszenia terminarza prezes Jarosław Królewski podał nawet oficjalną liczbę. To 9427 sprzedanych biletów.

We frekwencji nie będą partycypować fani Piasta, którzy zrezygnowali z udziału w tym meczu, tak jak zresztą i prawie wszyscy rywale "Białej Gwiazdy" w Fortuna 1 Lidze. Sektor gości zostanie więc udostępniony wiślakom. A chętnych nie zabraknie.

Fortuna Puchar Polski. Ogłoszono terminarz meczów

Wisła jest o krok od sensacyjnego finału na PGE Narodowym, dlatego komplet widzów podczas meczu z Piastem nikogo nie zaskoczy. Póki co rekordowa w Pucharze Polski pozostaje frekwencja z niedawnego ćwierćfinału. Elektryzujące widowisko z Widzewem Łódź obejrzało 26 742 kibiców.