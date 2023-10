Fortuna Puchar Polski. Legia Warszawa zmierzy się w 1/16 finału z GKS Tychy. "Wojskowi" walczą o przerwanie kryzysu [ZAPOWIEDŹ]

Choć jej najbliższy rywal występuje na zapleczu ekstraklasy, zadanie Legii nie będzie łatwe. GKS Tychy to wicelider tabeli 1. ligi, który zgromadził 25 punktów w 13 kolejkach i jest jedną z dwóch drużyn, którym udało się pokonać lidera tych rozgrywek - Odrę Opole. W pierwszej rundzie PP wyeliminował Wisłę Płock.

Obrońca gospodarzy Jakub Tecław cieszy się z możliwości konfrontacji z Legią.

- Medialnie to jest bardzo fajnie nagłośnione. Od wtorku będziemy myśleć i przygotowywać się do Legii. My podchodzimy do tego spokojnie, wyłapiemy ich słabe i mocne strony, będziemy chcieli je wykorzystać i zniwelować. Mam nadzieję na fajny mecz