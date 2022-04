Fortuna Puchar Polski. Raków Częstochowa - Legia Warszawa ONLINE. Gdzie oglądać Raków - Legia w telewizji? TRANSMISJA NA ŻYWO

Raków - Legia ONLINE

- Jutro ważny mecz, taki dużej rangi. Gramy o wejście do finału Pucharu Polski, zagranie na Stadionie Narodowym i obronę tego Pucharu. Będziemy chcieli ten Puchar obronić. Przeciwnika znamy, mierzyliśmy się niedawno (19 marca w PKO Ekstraklasie, 1:1 - red.). Sądzę, że był to najtrudniejszy mecz dla naszego rywala. Chciałbym żeby teraz też tak było, ale żeby wynik był na naszą korzyść. Remisu nie może być, więc będziemy przygotowani, zdeterminowani, aby ten mecz wygrać - mówi Marek Papszun przed meczem.

Częstochowianie dokonali w ostatnich miesiącach dużego rozwoju. Z drużyny, która zaskoczeniem zdobywa wicemistrzostwo Polski, stała się poważnym kandydatem do tytułu. Co ciekawe, poza nią jeszcze dwie drużyny mają te same zamiary. To sprawia, że rywalizacja w lidze jest zacięta i bardzo ciekawa. Jeszcze ciekawsza z tego względu, że w wyścigu nie uczestniczy Legia Warszawa, która za to może wrócić jeszcze w tym roku do europejskich pucharów. Warunkiem jest pokonanie Rakowa, a następnie Lecha w finale Pucharu Polski.