Fortuna Puchar Polski. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec: Chcemy pokazać, że wyciągnęliśmy wnioski z porażki we Wrocławiu

"Błąd można popełnić zawsze, ale musimy wdrażać to, o czym rozmawiamy, w życie"

- Chcemy pokonać Śląsk, to punkt wyjścia do tego spotkania - mówił Siemieniec w poniedziałek na konferencji prasowej. Przyznał, że mogą być rotacje w składzie względem meczów ekstraklasowych; nie zaprzeczył wprost sugestiom dziennikarzy, że duża grupa piłkarzy pierwszego zespołu może zagrać przeciwko Koronie w zespole jagiellońskich rezerw. - Pomidor. Zapraszam na odprawę - dodał, śmiejąc się szkoleniowiec.

- Chciałbym, żebyśmy pokazali że jesteśmy drużyną, która te wnioski wyciąga. Błąd można popełnić zawsze, ale musimy wdrażać to, o czym rozmawiamy, w życie. Teraz będzie weryfikacja jeden do jednego - mówił Siemieniec. Komplementował Śląsk, wskazywał na jego serię sześciu zwycięstw z rzędu.

Trener Jagiellonii II Adrian Żurański zwrócił uwagę, że to na przeciwniku jego piłkarzy, czyli na Koronie Kielce, ciąży presja wyniku wtorkowego meczu. - To Korona musi wygrać, bo różnica klas jest bardzo duża. Na nas nie ma presji, jest tylko możliwość wykazania się zawodników i nas, trenerów. Chodzi o to, by poukładać to w głowie i dobrze mentalnie wyjść na ten mecz - mówił dziennikarzom.