Bartosz Kwiecień obejrzał czerwoną kartkę w meczu Korona - Ruch, ale sędzia ją anulował. Pomogła opinia asystenta

Mecz Korona - Ruch: Kwiecień jednak bez czerwonej kartki

Wszystko zaczęło się od ożywionej dyskusji przy linii bocznej. Gdy Miłosz Trojak pobiegł po piłkę, by wykonać aut, został nią trafiony w klatkę piersiową przez kogoś z rezerwowych Ruchu. Doszło do małego zamieszania, w które włączył się także trener Janusz Niedźwiedź. Na uboczu coś do wyjaśnienia mieli sobie też Bartosz Kwiecień z Somą Novothnym.

Gdy sędzia uspokoił sytuację i pozwolił wznowić grę, właśnie wtedy Kwiecień barkiem zatrzymał Novothnego. Napastnik Ruchu upadł na murawę. Według arbitra - nie bez powodu. Kapitana Korony ukarał więc żółtą kartką. A że była druga to miał wylecieć z murawy.

Prowadzący zawody pobiegł jednak skonsultować swoją decyzję z asystentem, który miał lepszy ogląd na sytuację. Po jego sugestii kara została anulowana. Trener Kuzera wolał mimo wszystko dmuchać na zimne, dlatego po chwili ściągnął Kwietnia.