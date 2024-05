Nahuel Leiva strzelił cudownego gola w meczu Śląsk - Radomiak. Erik Exposito złapał się za głowę, komentator powtarzał: Bomba, bomba

Mecz Śląsk - Radomiak: Nahuel Leiva strzelił pięknego gola

To była 61 minuta gry. Petr Schwarz krótko rozegrał piłkę z kornera. Wreszcie Nahuel Leiva poprawił ją na nodze i uderzył co sił zza pola karnego. Uderzenie było fenomenalne, bo mocne i zarazem precyzyjne - futbolówka od lewego słupka wpadła do siatki.

- Tak się strzela bramki decydujące o wyniku. Bomba, bomba, bomba Hiszpana - krzyczał do mikrofonu w Canal+ Sport komentujący widowisko Robert Skrzyński.

- Co on tutaj zrobił! Ależ to było piękne, ależ to było idealne. Nie miał nic do powiedzenia Kobylak, nie miałby żaden bramkarz na świecie - dodawał Michał Trela.

Oprawa na meczu Śląsk - Radomiak. Trójkolorowa oprawa z hasłem