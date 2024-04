Frenkie de Jong znowu kontuzjowany. Czy holenderska gwiazda zdąży na mecz z Polską na Euro 2024?

De Jong znowu kontuzjowany. Polska będzie miała łatwiej?

FC Barcelona przegrała z Realem Madryt najważniejszy mecz obecnego sezonu ligi hiszpańskiej. "Duma Katalonii" nie ma już raczej szans na mistrzostwo, ale to nie koniec złych wiadomości. Kolejnej kontuzji doznał Frenkie de Jong , czyli jeden z najważniejszych zawodników ekipy trenera Xaviego.

Do pechowego zdarzenia doszło pod koniec pierwszej połowy, kiedy De Jong i Fede Valverde doskoczyli razem do piłki. Holender i Urugwajczyk w tym samym momencie kopnęli futbolówkę, ale ten pierwszy zrobił to w taki sposób, że jego kostka się wygięła. Pomocnik od razu upadł na murawę i zalał się łzami. Już wtedy było wiadomo, że Xavi musi dokonać wymuszonej zmiany, a przerwa od grania będzie dłuższa niż kilka dni.