Fryderyk Gerbowski z Wisły Płock latem zmieni klub? Zainteresowana zawodnikiem jest Stal Mielec

Fryderyk Gerbowski może trafić do Stali Mielec

Młody piłkarz już w sezonie 2020/2023 był na wypożyczeniu w Stali Mielec, dla której rozegrał 24 mecze i strzelił 2 gole. Jednak po niespodziewanym spadku Nafciarzy, 21-latek wrócił do Płocka, by pomóc drużynie w szybkim powrocie na najwyższy szczeblu rozgrywkowy. Ten cel Wiśle zrealizować się nie udało, co z konsekwencji musi spowodować zmiany kadrowe.

W odróżnieniu do płockiego klubu Fryderyk Gerbowski w przyszłym sezonie może zagrać na poziomie PKO Ekstraklasy. Według informacji portalu Meczyki.pl ponownym sprowadzeniem zawodnika mocno zainteresowana jest właśnie Stal Mielec. Ekipa prowadzona przez Kamila Kieresie sezon zakończyła na 11. miejscu w tabeli, ale wiosną spisywała się całkiem nieźle. W drużynie widać potencjał, a zarząd klubu ma ochotę na progres w kolejnym sezonie. Sprowadzenie zaledwie 21-letniego piłkarza może zaprocentować w przyszłości sportowo, ale i finansowo.