Transfery w Ekstraklasie - 24 czerwca: GKS Katowice się wzmacnia przed trudnym sezonem na najwyższym szczeblu

Transfery w PKO Ekstraklasy - fakty z 24 czerwca

Lukas Klemenz z Górnika Łęczna przenosi się do GKS-u Katowice, który awansował do PKO Ekstraklasy. - Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, trenerom oraz ludziom pracującym w Klubie, którzy zawsze byli pomocni i uśmiechnięci. Dziękuję również kibicom za wsparcie i za to, że zawsze nas dopingowali do samego końca - powiedział zawodnik.