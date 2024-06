Michał Probierz przed meczem z Francją: Taras Romanczuk nie jest zdolny do gry. Reszta zawodników jest do dyspozycji

Michał Probierz przed meczem z Francją

- Taras (Romanczuk) nie jest zdolny do gry. Cała reszta zawodników jest do dyspozycji - czytamy słowa Probierz w TVP.

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz na Euro 2024 - z Francją. Biało-Czerwoni mogą walczyć o honor i poprawę humorów kibiców. "Trójkolorowi" nadal będą grać o 1. miejsce w grupie, dlatego dla naszej kadry to bardzo dobry sprawdzian na tle świetnego rywala. Michał Probierz poniedziałkową konferencję prasową zaczął stwierdzenia, że reprezentacja Polski nie zamierza się cofnąć w meczu z Francją. Biało-Czerwoni zagrają odważnie i ofensywnie.

Wielu kibiców zwróciło uwagę na bardzo ciekawy cytat Michała Probierza z poniedziałkowej konferencji. Mowa o tych słowach: - Muszę powiedzieć, że te 180 minut, które graliśmy, to gdybyśmy wycięli se 35 minut, to byśmy byli mega zadowoleni z tego turnieju. Nawet najbardziej optymistyczni fani Biało-Czerwonych są mocno zdziwieni, gdyż Holendrzy w pierwszym spotkaniu mieli bardzo dużo pecha i mogli wygrać wyżej, a Austriacy bardzo długimi fragmentami całkowicie nas dominowali. Szczególnie dobrze było to widać na samym początku i końcu.

Spotkanie z Francją zostanie rozegrane we wtorek (25.06) o godzinie 18:00.