Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa w telewizji i internecie? Czy "Wojskowi" jeszcze powalczą o mistrzostwo?

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa?

Jan Urban, trener Górnika Zabrze: - Trudno odpowiedzieć, czy po przerwie na reprezentację wszystko w drużynie jest tak, jak było, ale nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o motywację, to nie trzeba niczego więcej - gramy z Legią Warszawa i to zawsze jest atrakcyjny mecz. Kibice obu drużyn żyją i w tym momencie tym spotkaniem i żyją też historią między tymi klubami.

Górnik Zabrze to najlepsza drużyna Ekstraklasy w rundzie wiosennej. Przed startem 26. kolejki Górnik Zabrze był na szczycie tzw. tabeli formy. Na sześć spotkań wygrał cztery. Udało się pokonać m.in. Ruch Chorzów w prestiżowych Wielkich Dobrych Śląska. Jedyna przegrana ekipy Jana Urbana miała miejsce w Łodzi z Widzewem. Cenny był także remis z Lechem Poznań. Czy z Legią Górnik będzie kontynuował dobrą passę?

Legia Warszawa w rundzie wiosennej bardzo rozczarowuje. Obecnie "Wojskowi" zajmują 6. miejsce i porażka będzie oznaczała, że zostaną wyprzedzeni w tabeli przez swojego najbliższego rywala. W najbliższych miesiącach ekipa trenera Runjaicia będzie walczyć o TOP 4. Czy stołeczny klub jeszcze wierzy w mistrzostwo Polski?

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Chcemy dołożyć kolejną cegiełkę i kontynuować to, co rozpoczęliśmy z Piastem. Górnik może liczyć na głośny doping, trybuny będą pełne. Ten zespół ma wiele atutów - gra świetnie z kontrataku, szybko przechodzi z obrony do ataku. W składzie Górnika są świetni skrzydłowi, a w środku Lukas Podolski. Wiem jednak, że jesteśmy w stanie dobrze zagrać i zwyciężyć.