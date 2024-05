Fermin Lopez mógł trafić do Rakowa Częstochowa. Wschodzący gwiazdor FC Barcelony nie pasował do koncepcji

Jak Raków Częstochowa zrezygnował z Fermina Lopeza

Miało być jak zawsze niekonwencjonalnie. Dlatego tak jak w przypadku kiedyś Iviego Lopeza postanowiono wyłowić perełki z niższych szczebli. Władze Rakowa zainteresowały się Ferminem Lopezem - wtedy niespełna 19-latkiem wypożyczonym z rezerw Barcelony do trzecioligowego Linares.

Raków pod koniec kwietnia zeszłego roku był na dobrej drodze, by zostać mistrzem Polski (udało się) i sięgnąć trzeci raz z rzędu po Puchar Polski (nie udało się). W tak zwanym międzyczasie polował na nowych zawodników, gotowych podbić z klubem europejskie puchary.

Fermin miał przyjść do Rakowa za 600 tys. euro. Barcelona była gotowa go puścić. Gdy negocjacje szły już w dobrym kierunku, w Częstochowie postanowili jednak odrzucić kandydaturę hiszpańskiego pomocnika. Według relacji Meczyków nie pasował do koncepcji - m.in. "nie robił przewagi w polu karnym".