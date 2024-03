Gdzie oglądać mecz Korona Kielce - Raków Częstochowa, czyli zaległe spotkanie 2. kolejki Ekstraklasy w telewizji i internecie?

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce - Raków Częstochowa?

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: - Jeśli nam się wydaje, że już jesteśmy na jakimś poziomie, to tak nie jest. Jeśli będziemy tak myśleć, to życie nas bardzo szybko zweryfikuje, zwłaszcza w takiej lidze, jak polska. Wyniki ostatniej kolejki pokazały, że w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Nie brakuje niespodzianek i o taką postaramy się w spotkaniu z zespołem z Częstochowy.

Do środowego spotkania kielczanie przystąpią w nie najlepszych humorach. W niedzielnym meczu z Cracovią Korona co prawda zdobyła punkt (1:1), ale w pierwszej połowie podopieczni trenera Kuzery prezentowali się fatalnie. Schodzących na przerwę piłkarzy żegnały gwizdy niezadowolonych fanów, czego na tym stadionie już dawno nie było.

Xavier Dziekoński, bramkarz Korony: - Nie traktuję tego meczu jakoś wyjątkowo, to dla mnie spotkanie jak każde inne. Moja głowa jest w tej chwili w Kielcach, reprezentuje Koronę i zrobię wszystko, abyśmy to my cieszyli się ze zwycięstwa. Jeżeli zrobimy to wszystko, czego oczekuje od nas trener i unikniemy prostych błędów, to jesteśmy w stanie wygrać z Rakowem. (PAP, oprac własne)