GKS Tychy - Legia Warszawa ONLINE. "Wojskowi" chcą przerwać fatalną passę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Mecz GKS Tychy - Legia Warszawa ONLINE

Legia całkiem nieźle radzi sobie na swoim stadionie, ale ma problemy z meczami wyjazdowymi. Bilans stołecznego klubu to jedna wygrana, dwa remisy i dwie porażki. Pięć punktów w pięciu meczach to bardzo przeciętny wynik. Przełamanie może nastąpić w pucharowym spotkaniu z GKS-em Tychy. Legia przystępuje do zmagań PP dopiero teraz - od 1/16 finału. Zdecydowano, że w tej rundzie wolny los otrzymają cztery drużyny, które reprezentowały Polskę w kwalifikacjach rozgrywek o europejskie puchary, a zatem: Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin.

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Rozumiem reakcję i rozczarowanie kibiców. To była jedyna możliwa reakcja. Nie mogą zrozumieć, jak mogliśmy przegrać ze Stalą. Gwizdy, krzyki - to jest zrozumiałe. Kibice, cały stadion nie zasłużył na tę porażkę. Kibice znają się na piłce i mają wyczucie. Jednocześnie doceniam gest skandowania mojego nazwiska, ale jestem nim zaskoczony. Będę kontynuować swoją pracę, nie będę karać zespołu. Drużyna potrzebuje wsparcia i zaufania. I mam poczucie, że takie zaufanie jest. Jestem nikim bez drużyny. Tak to bywa w rodzinie, że trzeba pokazać złość, żeby później zacząć od nowa i móc iść ku dobremu.

Dariusz Banasik, trener GKS-u Tychy: - Na co dzień mieszkam w Warszawie, a także cała moja rodzina. W Legii pracowałem przez 12 lat. Przeżyłem tam wiele wspaniałych chwil. Na pewno to będzie dla mnie bardzo ważny mecz, ale jednocześnie trzeba podejść do niego tak, jak do każdego innego. Wiem, że wszyscy żyją tym spotkaniem, całe Tychy nim żyją, ale to jest piłka, to jest futbol i na każdy mecz trzeba się mobilizować, nie tylko teraz. Mam tylko nadzieję, że to będzie wielkie święto piłkarskie