Gol Grzegorza Krychowiaka szczupakiem. Drugie trafienie w drugim domowym meczu ligi saudyjskiej z rzędu WIDEO

Efektowny gol Grzegorza Krychowiaka szczupakiem

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 20. minucie. Po dośrodkowaniu Evera Banegi z rzutu rożnego Ahmed Abdu zgrał piłkę głową na dalszy słupek, skąd Grzegorz Krychowiak efektownym szczupakiem skierował piłkę do siatki.

Sześć minut później do remisu doprowadził Andrei Burcă, a chwilę później na listę strzelców wpisał się Musleh Al-Shaikh. Abha wygrała jednak to spotkanie - dwie bramki po zmianie stron strzelili Saba Kwirkwelia, który niefortunnie interwneniował i skierował piłkę do własnej bramki, oraz Karl Toko-Ekambi.

To drugi gol z rzędu Krychowiaka w tym sezonie. Przed tygodniem zapewnił swojej drużynie zwycięstwo w meczu z Al-Shabab, w którym występował w poprzednim sezonie.